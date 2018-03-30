جنبلاط: الحريري خَذلني

قال النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة “الجمهورية” إنّ الحريري تراجَع عن اتفاقهما الانتخابي في البقاع الغربي “ردّاً على رفضي للتعاون مع “الوطني الحر” الذي لم يترك شيئاً إلّا وفَعله في الشوف”.

وما هي طبيعة مآخِذك على سلوك التيار الوطني الحر في الشوف؟ أجاب جنبلاط : “ما خلّوا شي.. راقب أدبياتهم التي لا علاقة لها بالأدبيات”.

وأشار إلى “أنّ تصرّفات تيار المستقبل والتيار الوطني الحر عشيّة الانتخابات توحي بأنّ هناك محاولةً لفرض حصارٍ عليّ، ربّما لحسابات تتّصل بمرحلة ما بعد الانتخابات، وقد لا يكون الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل بعيدَين من هذه الحسابات”.

وهل أنتَ قلِقٌ من احتمال عدمِ قدرتِك على تكوين كتلةٍ نيابية وازنة؟

إبتسَم جنبلاط قائلاً: “عندما أسقَطنا، أنا وصديقي نبيه بري، اتّفاق 17 أيار لم نكن نوّاباً.. الوزن لا علاقة له بعدد النوّاب فقط”.