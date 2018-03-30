ارتفاع بالحرارة.. فكيف سيكون طقس الـ”Week end”

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط حيث ينحسر مساء.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الجمعة: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 م وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر مساء و يتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع تكون طبقات من الضباب على المرتفعات. السبت:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال و استقرارها على الساحل. الأحد:غائم جزئيأ بسحب مرتفعة الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و 45 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 65كلم/س .

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانأ.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 60 و 85 بالمئة.

حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:06,28 ساعة غروب الشمس: 18,57.