تصريح “هام” لترامب حول سوريا

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن القوات الاميركية ستنسحب من سوريا “قريبا جدا”، معبّراً عن أسفه لما اعتبره تبديد واشنطن سبعة تريليونات دولار في حروب الشرق الأوسط.

وفي خطاب شعبوي أمام عمال صناعيين في اوهايو، قال ترامب وسط تصفيق حار أن القوات الاميركية باتت قريبة من تأمين كل الاراضي التي سيطر عليها في الماضي تنظيم “داعش”، مؤكّداً: “سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا… فلندع الآخرين يتولون الاهتمام بها الآن”.

ولم يحدد ترامب مَن يقصد بـ”الآخرين” الذين يمكن ان يتولوا امر سوريا، لكن لروسيا وايران قوات كبيرة داعمة للحكومة السورية.