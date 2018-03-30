برقية من سلام إلى السيسي.. هذا ما جاء فيها

30 مارس, 2018 - 12:15 مساءً المصدر: مواقع
برقية من سلام إلى السيسي.. هذا ما جاء فيها

وجه الرئيس تمام سلام اليوم برقية تهنئة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جاء فيها: “سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن اتقدم منكم ومن الشعب المصري الشقيق بخالص التهنئة لإعادة انتخابكم بثقة عارمة رئيسا لجمهورية مصر العربية، وأدعو الباري عز وجل أن يمدكم بأسباب القوة ويكون خير معين لكم على طريق تحقيق المزيد من الانجازات لمصلحة مصر وشعبها والأمة العربية جمعاء”.

30 مارس, 2018

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