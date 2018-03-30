مقتل عنصرين من “تحالف واشنطن” في سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مقتل عنصرين وجرح خمسة آخرين في سوريا.

وقال التحالف في بيان له اليوم، الجمعة 30 آذار، إن اثنين من أفراد قواته قتلا وجرح خمسة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوريا مساء أمس.

وأضاف أنه سيعلن عن أسماء الأفراد اللذين لقيا حتفهما وفقًا لتقدير السلطات الوطنية.

ولم يحدد التحالف مكان الحادثة، إذ قرر التحفظ على التفاصيل المتعلقة بالظروف المحيطة بالحادث كون التحقق ما يزال مستمرًا.

ويتزامن ذلك مع الحديث عن نية تركيا التحرك إلى مدينة منبج، التي تخضع لسيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) التي تشكل عماد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المدعومة أمريكيًا.

وتهدد أنقرة مرارًا بالتحرك نحو المدينة ما لم ينسحب منها المقاتلون الكرد، بحسب بيان للمجلس الأمن القومي التركي أمس.

وتصطدم تركيا بوجود قوات أمريكية، في ظل الحديث عن انسحاب رتل آليات أمريكية من نوع “هامفي وهامر” ومدرعات ثقيلة بعدد 22 عربة، من منبج إلى شرق الفرات عبر الطريق الدولي، بحسب صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل.

كما يأتي مقتل العنصرين بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من سوريا في وقت قريب.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية أوهايو الأمريكية أمس، الخميس 29 آذار، “سنغادر سوريا قريبًا جدًا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر”.

وأضاف “إننا هناك (في سوريا) لسبب واحد وهو التخلص من داعش والعودة إلى المنزل، ولسنا هناك لأي سبب آخر، ولقد حققنا هدفنا إلى حد كبير”.