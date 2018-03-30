تحية من السفير الفرنسي الى مجلس النواب والسبب ؟!

30 مارس, 2018 - 3:04 مساءً
تحية من السفير الفرنسي الى مجلس النواب والسبب ؟!

حيا السفير الفرنسي في لبنان السيد برونو فوشيه عمل مجلس النواب والتزام رئيسه اللذين سمحا باقرار الموازنة في غضون فترة زمنية محدودة.

وقال في بيان: “أقر مجلس النواب اللبناني مساء أمس قوانين عدة منها الموازنة للعام 2018 وقانون المياه. كما صادق المجلس على اتفاقيات تمويل دولية، بما في ذلك اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

يمثل اعتماد هذه النصوص خطوة إيجابية نحو عقد مؤتمر CEDRE في 6 نيسان. إننا نحيي عمل مجلس النواب والتزام رئيسه اللذين سمحا باعتماد هذه النصوص في غضون فترة زمنية محدودة.
ويحدونا الأمل في أن يجمع مؤتمر CEDRE أكبر عدد ممكن من الفرقاء، وأن يسمح للبنان بتنفيذ الخطة الاستثمارية الطموحة المقترنة بالإصلاحات التي ينتظرها كل من الجهات الفاعلة الاقتصادية وشركاء لبنان، بهدف استحداث فرص العمل اللازمة لإعادة اطلاق عجلة الاقتصاد بشكل مستدام”.

30 مارس, 2018

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