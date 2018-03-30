إسرائيل تسحب “قططها الصحراويات” عن الحدود مع مصر

30 مارس, 2018 - 3:30 مساءً المصدر: وكالات
إسرائيل تسحب “قططها الصحراويات” عن الحدود مع مصر

كشف تقرير إسرائيلي عن أنه وللمرة الأولى، ستغادر كتيبة “كاراكال” المختلطة التي تضم نسبة كبيرة من النساء الحدود مع مصر، للهدوء النسبي السائد هناك وستنتشر في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن كتيبة “كاراكال” ستسيطر هذا الصيف على خط في لواء بنيامين في المنطقة المحيطة بالقدس، وسيتم نشر مقاتليها من الجنسين في أبو ديس، في منطقة ساحة آدم وعلى حاجز قلندية وفي الرام.

وأوضح التقرير نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الكتيبة سوف تتمركز في المنطقة لمدة خمسة أشهر، وأن الهدف هو التغيير في بنية الألوية في الضفة.

يشار إلى أن كتيبة “كاراكال” أو “القطط الصحراوية النسائية”، تعنى بتأمين الحدود الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية، ويتركز دورها كحرس حدود على منع التسلل وتهريب المخدرات والعمليات الإرهابية عبر الحدود.

30 مارس, 2018

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