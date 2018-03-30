أهالي الموقوفين الإسلاميين في الشارع مجدداً

نفذ أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاما أمام مسجد التقوى عند مستديرة أبو علي في التبانة، مطالبين ب”العفو العام الشامل”.

وقد ألقى كلمة “تجمع العلماء المسلمين” أمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي، فاعتبر أن “مسودة القانون المتداولة توضح أن العفو العام سيشمل تجار المخدرات والذين تعاملوا مع إسرائيل، ولن يشمل سوى فئة قليلة من الموقوفين الإسلاميين”، وقال: “لن نرضى بهذا العفو العام الذي يرضي كل الطوائف ويرضي نذرا يسيرا من أهل السنة. لن نرضى بإطلاق رفعت عيد والشيخين احمد الاسير وخالد حبلص، فرفعت عيد متهم بتفجير المسجدين. فإما العفو العام الشامل أو إلغاء هذا العفو”.

أضاف: “للشعب اللبناني نقول اننا لا نطالب لنغطي مرتكبا بل لنغطي الدولة العاجزة عن محاسبة من افتعل أحداث التبانة، ولان الدولة عاجزة عن محاسبة من شرع القتال في سوريا وعاجزة عن محاسبة من زج الجيش في معارك عبرا، والدولة لم تعتقل من قتل عناصر الجيش من تجار المخدرات في البقاع وعاجزة عن اعتقال من شارك في متفجرتي مسجدي التقوى والسلام. وإلى رئيس الجمهورية نقول: انت تعلم يقينا أن الأسير وحبلص لم تتلوث ايديهما بدماء الجيش، فلتعاملوهما اسوة برفعت عيد بنفيهما، فنحن نريد أن نطوي صفحة مؤلمة ونريد عهد إصلاح ومعاملة الناس بالسوية ونريد عفوا شاملا لا استثناء فيه”.





كما القى كلمة أهالي الموقوفين الشيخ أحمد شمالي مطلقا مطلب “الشعب يريد العفو العام الشامل”.