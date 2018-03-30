بري: فليرشّحوا غيري لرئاسة المجلس وسنرى

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انه مرتاح لإقرار موازنة 2018 ولو انها كانت من أصعب الجلسات التي ترأسها، شارحاً “لان كثرا من النواب غير المرشحين لم يشعروا انهم معنيون ومنهم من سعى لتطيير النصاب ولكني أصريت على إنهائها”.

وقال بري في حديث للـmtv: “فليرشّحوا غيري لرئاسة المجلس وسنرى”.

وتابع بري ” لم أتحالف مع “التيار الوطني الحر” في البقاع الغربي، وايلي الفرزلي المستقل قرر الانضمام الى “التيار”، مضيفاً “أرى انه من المبكر ان يغادر وليد جنبلاط وسليمان فرنجية الندوة البرلمانية وسنفتقد كثرا من اصحاب الخبرات التشريعية وقامات كبيرة”.

وعن المداورة في الحقائب الوزراية، قال: “تا نوصل اليها منصللي عليها”.