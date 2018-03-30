ماريتا الحلاني تفوز بجائزة عالمية!

30 مارس, 2018 - 9:10 مساءً المصدر: وكالات
ماريتا الحلاني تفوز بجائزة عالمية!
فازت الفنانة ماريتا الحلاني بجائزة Nickelodeon Kids Choice Awards عن فئة Favorite Arab Music Artist لعام 2018.
وشكرت ماريتا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها متابعيها مؤكدة أنها فازت بسببهم فكتبت: “بفضلكم وبفضل محبتكم، ربحت جائزة نيكلوديون كيدز تشويس اواردزالعالمية بفئة Favorite Arab Music Artist، شكرا لكم”.

30 مارس, 2018

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