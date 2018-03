ماريتا الحلاني تفوز بجائزة عالمية!

فازت الفنانة ماريتا الحلاني بجائزة Nickelodeon Kids Choice Awards عن فئة Favorite Arab Music Artist لعام 2018.

وشكرت ماريتا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها متابعيها مؤكدة أنها فازت بسببهم فكتبت: “بفضلكم وبفضل محبتكم، ربحت جائزة نيكلوديون كيدز تشويس اواردزالعالمية بفئة Favorite Arab Music Artist، شكرا لكم”.

I WON! I WON! I WON! MY FIRST-EVER AWARD!!! 🤩🏆 #Nickelodeon #KCA #KidsChoiceAwards

بفضلكم وبفضل محبتكم، ربحت جائزة "نيكلوديون كيدز تشويس اواردز" العالمية بفئة #FavoriteArabMusicArtist @nickelodeon @nickelodeonArb 🎤🌸 Thank you all 😍 Thank you God ❤️ pic.twitter.com/5f52SiKAPk

— ماريتا الحلاني (@marittahallani) March 28, 2018