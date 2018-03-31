الدول الغربية تطلب من النصرة الابتعاد تماماً عن المشهد السوري

قال صاحب حساب “أس الصراع في الشام” وهو الشرعي السابق في جبهة النصرة والمنشق عنها “صالح الحموي”، والذي يحظى بكثير من المصداقية بين أوساط المعارضة السورية أن الدول الغربية أبلغت هيئة تحرير الشام أو النصرة سابقاً بضرورة انسحابها من داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف ضمن سلسلة تغريدات وسمها بهاشتاغ “البلاغ الأخير”، أن الدول الغربية أمرت تحرير الشام بضرورة الانسحاب إلى غربي اوتستراد دمشق حلب، واختفاء القيادات وانسحابها نهائياً من المشهد السوري، وأضاف أنه

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز