الدول الغربية تطلب من النصرة الابتعاد تماماً عن المشهد السوري

قال صاحب حساب “أس الصراع في الشام” وهو الشرعي السابق في جبهة النصرة والمنشق عنها “صالح الحموي”، والذي يحظى بكثير من المصداقية بين أوساط المعارضة السورية أن الدول الغربية أبلغت هيئة تحرير الشام أو النصرة سابقاً بضرورة انسحابها من داخل المدن والمناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف ضمن سلسلة تغريدات وسمها بهاشتاغ “البلاغ الأخير”، أن الدول الغربية أمرت تحرير الشام بضرورة الانسحاب إلى غربي اوتستراد دمشق حلب، واختفاء القيادات وانسحابها نهائياً من المشهد السوري، وأضاف أنه تم إبلاغهم أن الأمر انتهى وأبلغوهم أنهم نمر من ورق.
وكان رد الهيئة بأنها رجتهم أن يتركوها كفصيل جاهز للتشاركية مع جميع الفصائل بالموارد والمعابر وإدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وعرضت التخلي عن الهيمنة مقابل السماح لها بالبقاء، وهذا ماتك رفضه تماما.
المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز