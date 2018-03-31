البعريني يدعو لاحترام الرأي الآخر في عكار

اعتبر المرشح عن المقعد السني على لائحة “المستقبل لعكار” وليد البعريني “أن التغيير يبدأ بالتكاتف “يدا بيد في سبيل تعزيز الإنماء الذي يأتي عبر تغيير الواقع المؤسف الذي عاشته محافظة عكار لسنين طوال”.

كلام البعريني اتى خلال لقاء انتخابي، بدعوة من عضو مكتب منسقية عكار في تيار المستقبل وليد المصطفى في بلدة فنيدق، في حضور المنسق العام لتيار المستقبل في عكار خالد طه، وعدد من رجال الدين، رؤساء البلديات ومخاتير من جرد القيطع وحشد من فاعليات المنطقة.

ودعا البعريني إلى “وحدة الصف ووحدة الكلمة ولم الشمل”، وقال: “سنكون سويا مع الشيخ سعد الحريري وسنحمل له ملفات واسعة حتى تكتمل الصورة بمعالجة هذه الملفات وينجلي غبار الحرمان نهائيا بإذن الله”.

وشدد على “التنافس الديموقراطي وعدم التشاحن والتباغض وليمارس كل إنسان حقه الديموقراطي ولعدم الخصومة واحترام الرأي الآخر”.

وكان للبعريني زيارات متعددة شملت عددا من بلدات القيطع ووسطه وساحله .