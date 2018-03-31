بن سلمان: الأسد باق في السلطة

استبعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، كما دعا إلى أن يحافظ الجيش الأمريكي على تواجده في سوريا على المدى المتوسط.

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة “تايم” الأمريكية: “بشار باق”، (في السلطة) معربا عن اعتقاده أنه ليس من مصلحة الرئيس السوري “ترك الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم” في سوريا.

من جهة أخرى اعتبر الأمير السعودي أنه من الضروري أن يحافظ الجيش الأمريكي على وجوده في سوريا، على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بأن قوات بلاده ستنسحب من هناك قريبا.

وأضاف بن سلمان للمجلة: “نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم تكن على المدى الطويل”.

ورأى أن بقاء القوات الأمريكية على الأرض السورية هو “الجهد الأخير لمنع إيران من الاستمرار في توسيع نفوذها”، وفق المجلة.

هو آخر جهد يوقف إيران ، العدو اللدود للسعودية ، من مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين.