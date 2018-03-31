ترامب لن يساعد بإعمار سوريا!

31 مارس, 2018 - 11:37 صباحًا المصدر: وكالات
ترامب لن يساعد بإعمار سوريا!

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مصادر رسمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق رصد 200 مليون دولار لإعمار سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ترامب تعليق المساعدات والأموال لسوريا، جاء تزامنا مع إعلانه الأخير حول نية الولايات المتحدة الخروج من سوريا بقوله، “الولايات المتحدة ستغادر سوريا قريبا جدا .. دع الآخرين يعتنون بها”.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد كلّف البيت الأبيض وزارة الخارجية بتعليق تخصيص هذه الأموال لسوريا.

وقالت المصادر إن هذا القرار اتخذه ترامب بعد أن قرأ تقريرا إخباريا ورد فيه أن الولايات المتحدة تعهدت مؤخرا بدفع 200 مليون دولار لدعم الجهود الرامية إلى إعادة إعمار سوريا.

يذكر أن وزير الخارجية المنتهية ولايته ريكس تيلرسون كان قد تعهد بدفع هذا المبلغ خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش عقد في الكويت في فبراير الماضي.

31 مارس, 2018

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