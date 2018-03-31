اعلان لائحة عكار القوية في عدبل

تم اعلان لائحة “عكار القوية” وتضم تحالف الشخصيات المستقلة و”التيار الوطني الحر” و”الجماعة الاسلامية”، بمؤتمر صحافي حاشد عقد في قاعة مطعم غرين لاند في بلدة عدبل، في حضور اعضاء اللائحة النائب رياض رحال، النائب السابق محمد يحيى، النائب السابق مصطفى علي حسين، محمد شديد، محمود حدارة، أسعد درغام، جيمي جبور.

بعد النشيد الوطني تلا يحيى بيان اللائحة حيث قال: “لائحة عكار القوية، قوية بتوفيق الله، وقورة بأهلها في عكار ومن كان الله معه واهله الى جانبه، كالبنيان المرصوص فهو على حظ من الفوز العظيم”.

اضاف: “السادس من أيار يوم اخر في عكار، هو يوم انتصاركم المؤزر، وانتم تنتصرون للديموقراطية الحقة، يوم انتصاركم على الحرمان الذي تعاني منه هذه المنطقة التي لم يعرف الانماء المتوازن اليها سبيلا، هو يوم استعادة قراركم الحر، بعد ان غيب وصودر لسنوات تسع واذا كان للحق رجال فقد كان لكوكبة من اخوتكم ان تعقد العزم على ان تنتصر لكم وبكم في السادس من ايار، لائحة عكار القوية متآزرة في اعضائها ال7 جسما واحدا وقلبا واحدا ويدا واحدة وارادة واحدة”.

وبعدما عدد يحيى اسماء اعضاء اللائحة، قال: “اذ نتقدم منكم ببرنامج عمل فاننا نلتزمه بكل بنوده امام الله وامامكم ولسوف نسعى جاهدين لترجمته على ارض الواقع بما يرفع الحرمان والمعاناة المزمنة عن منطقتنا، وبما يوفر فرص عمل لشاباتنا وشبابنا وبما يعيد عكار حامية الوطن الى الوطن، واننا نتطلع لان يحظى برنامجنا الانتخابي بثقتكم ودعمكم”.

ثم عرض يحيى البرنامج الذي تمحور حول الصعيد الاداري والبنى التحتية والمرافق الخدماتية وعلى الصعد التربوية والزراعية والسياحية والصحية والثقافية.

وختم بالقول: “اننا لن نألو جهدا في حال وصلنا كفريق عمل متكامل عن تنفيذ بنود هذا البرنامج عسى ان نوفق الى ما نرجوه ويرجوه كل اهلنا في عكار”.