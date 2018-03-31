طائرة الجنوب “استراتيجية”… هكذا دمرت بعد سقوطها

31 مارس, 2018 - 12:36 مساءً المصدر: ليبانون ديبايت
طائرة الجنوب “استراتيجية”… هكذا دمرت بعد سقوطها

افاد موقع “ليبانون ديبايت” ان طائرة الاستطلاع العسكرية الاسرائيلية التي سقطت في خلة مريم بين بلدتي برعَشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، هي من النوع الحربي الذي يتجاوز بقدراته الاعمال التجسسية.

وبحسب المعلومات، فان الطائرة من طراز هيرون ٤٥٠ وهي سلاح استراتيجي.

 ومن المعروف ان هذا النوع من الطائرات يحمل صواريخ مضادة للاليات تصلح لتنفيذ عمليات ملاحقة واستهداف مباشر للافراد.

ولكونها سلاح استراتيجي يجب ان تبقى تفاصيله واسراره طي الكتمان، لذا اقدمت طائرة يعتقد انها من نفس الطراز، في الاغارة على موقع سقوط الطائرة مستخدمةً صواريخ مما اسفر عن تدمير حطام الطائرة بشكل كامل يصعب انتشال اي قطع سليمة منه، وذلك عقب سقوطها بوقت قصير.

ويعتبر العمل الذي اقدمت عليه طائرة الاستطلاع الساقطة ومن ثم الطائرة المغيرة عملا عدوانيا يمس السيادة اللبنانية.

31 مارس, 2018

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