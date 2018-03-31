قريبا .. عودة الاهالي الى عين الفيجة السورية

بيّن محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أنه بالتوازي مع إعادة تأهيل الغوطة الشرقية لتكون جاهزة لعودة الأهالي إليها، يتم العمل على تأهيل بقية مناطق ريف دمشق لا سيما منطقة عين الفيجة.

وبيّن إبراهيم أنه يتم حالياً تحديد حرم نبع عين الفيجة والعمل على إزالة الأنقاض، ومن ثم سيتم إعادة الأهالي إلى منطقة عين الفيجة وعين الخضراء، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فوري مع وزارة الإسكان والأشغال لتنطلق بشركاتها إلى المنطقة لتسريع وتيرة العمل التي بدأت منذ فترة لدخول ورشات عمل جديدة تمهيدا لعودة الأهالي بشكل سريع.

وتعهد المحافظ بعودة أهالي منطقتي عين الفيجة وعين الخضراء إلى بيوتهم خلال الصيف الحالي، منوّهاً بأن تواجد الحكومة هو دعم للغوطة وللمحافظة بشكل عام لاسيما المناطق المحررة.

وأكد إبراهيم وجود فرق مستنفرة لتنفيذ توجيهات الحكومة لإعادة مباني الدولة إلى الخدمة وفق الأولويات لما يحتاجه المواطن بالتوازي مع المخططات التنظيمية لافتاً إلى أن المحافظة بدأت العمل بوضع الدراسات من حرستا إلى مدخل دمشق بالتوازي مع العمل في عين الفيجة وداريا وغيرها من المناطق حتى يتم خلال العام الحالي والقادم إعادة الألق إلى ريف دمشق كاملاً، موضحاً أن العمل يتطلب تعاون بين الوحدات الإدارية لإزالة الأنقاض مع إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وأبنية المخالفات.