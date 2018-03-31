ناسا تعلن عن وظيفة الأحلام !

تبحث ناسا عن مديري رحلات جوية، وموظفين يديرون فريق المهندسين والعلماء الذين يتأكدون من أن رحلات الفضاء تسير وفق الخطط، وقد وضعت ناسا ضمن إعلانها دعوة مفتوحة لأي شخص قد يكون مهتما بهذا المجال.

ولن يحتاج المرشحون إلى دكتوراه في الفيزياء الفلكية، أو لفهم أسرار الكون العميقة التي تعمل وكالة الفضاء الأمريكية على فهمها، لكنهم سيحتاجون على الأرجح إلى شخص مميز يكون قادرا على تحمل المسؤولية ليس فقط من أجل الرحلات الفضائية، ولكن من أجل رواد الفضاء الذين تتعلق حياتهم بسير كل شيء على ما يرام.

وسيشرف المرشحون الذين سيتم اختيارهم، على البعثات بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى ​محطة الفضاء الدولية​، وأيضا قد يديرون الرحلات الفضائية إلى ​القمر​ و​المريخ​.

ويمكنهم القيام بمهامهم من خلال رئاسة فرق تتألف من خبراء في مراقبة الطيران والبحوث والهندسة، وسيتعين عليهم اتخاذ قرارات للحفاظ على سلامة رواد ناسا في الفضاء، والتأكد من وصولهم إلى الفضاء وعودتهم دون مشاكل، وتأمين سلامتهم في الوقت الفاصل بينهما.

وتطلب ناسا من المتقدمين للوظيفة، الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل في مادة علمية مثل الهندسة أو ​العلوم​ البيولوجية أو علوم الكمبيوتر، وسوف يحتاجون أيضا إلى خبرة مهنية تتضمن “خبرة في اتخاذ القرار في وقت حرج في البيئات عالية التوتر والخطورة”.

وقالت ناسا أيضا إنها بحاجة إلى أن يكون المرشحون مواطنين أمريكيين، ويمكن لأي شخص يظن أنه يستوفي هذه المعايير المطلوبة، التقدم بطلب على موقع ناسا. وستعلن عن اختياراتها في منتصف عام 2018، عندما يبدأ الناجحون التدريب المكثف.