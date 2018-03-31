بعد تحرشه بكثيرات… ترامب يلاحق المتحرشين في أبريل القادم!

31 مارس, 2018 - 3:07 مساءً المصدر: وكالات
بعد تحرشه بكثيرات… ترامب يلاحق المتحرشين في أبريل القادم!

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحوم حوله شبهات التحرش الجنسي الأجهزة المعنية في بلاده، بإعلان أبريل المقبل شهرا “للتوعية الوطنية ضد الاعتداءات الجنسية ومنع حدوثها”.

وقال البيت الأبيض السبت: “جرائم الاعتداءات الجنسية لا تزال منتشرة بشكل مأسواي في مجتمعنا، وغالبا ما يفلت مرتكبوها من المحاسبة، وهذه الجرائم الشنيعة ترتكب دون تمييز في أماكن عامة وفي أماكن العمل”.

وأضاف: “ضحايا الاعتداءات كثيرا ما يلزمون الصمت، ربما لأنهم يخشون انتقام الجاني أو لأنهم لا يثقون بنظامنا القضائي، أو ربما لأنهم يجدون صعوبة في مواجهة الألم المرتبط بالتجربة المريرة التي يعيشونها”.

ولفت إلى أن “إدارته ملتزمة بزيادة مستوى التوعية بشأن الاعتداءات الجنسية وتمكين الضحايا من التعرف على الجناة ومحاسبتهم”.

تجدر الإشارة إلى أن 20 امرأة على الأقل، قد اتهمن ترامب بالتحرش الجنسي قبل توليه منصب الرئيس.

31 مارس, 2018

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