هل انتهى الخلاف بين أصالة وشقيتها؟

بعد أعوام من الخلاف، اجتمعت النجمة السورية أصالة نصري وشقيقتها الفنانة ريم، حيث وصلت الأخيرة إلى مصر حديثاً.

ونشر أنس نصري شقيق ومدير أعمال أصالة، صورة عائلية تجمع أصالة بأسرتها، وكان من بينهم ريم، وكتب معلقاً عليها: “غداء عائلي من الطراز الممتاز”، كما أعادت ريم نشر نفس الصورة، معلقة عليها “الحمد لله يارب”.

يُذكر أن خلافات أصالة وشقيقتها وصلت لحد تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام، حيث اتهمت ريم، شقيقتها أصالة بمحاربتها والوقوف في وجه موهبتها الغنائية حتى لا تنافسها على الساحة الفنية، كما هاجمت ريم، أصالة أكثر من مرة بسبب موقفها من الدولة السورية .