جعجع: قتل الفلسطينيين في غزة مرفوض

أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى ان “قتل 16 فلسطينيا وجرح المئات من المتظاهرين العزل في غزة مرفوض في كل المقاييس ولا شيء يبرر إطلاق النار بهذه الطريقة على مدنيين يتظاهرون مهما كانت الأسباب”.

وقال جعجع في بيان: “إن هذه الطريقة بمعالجة الأمور لا توصل إلى مكان لا بل تعمق الحقد والبغض والشعور بالأسى في كل المجتمعات العربية تجاه إسرائيل”.

وتابع “لا يعتقدن أحد أن هكذا حادث يمر من دون ترك أثار بليغة وعميقة في نفوس كل المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني تستمر لعشرات ومئات السنوات إلى الأمام. يبقى أن على المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن وبعيدا من الحسابات السياسية التقليدية أن يضع ثقله لفرض حل الدولتين لنتخلص نهائيا من هكذا مآسي”.