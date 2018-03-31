بحكم المحكمة: القهوة تسبب السرطان!

حكم قاض أميركي بإلزام بائعي القهوة بنشر تحذيرات تفيد بأن القهوة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مالكي المقاهي ومتناوليها.

وتعرف المادة التي قد تعرّض المرضى لخطر الإصابة بالسرطان، باسم “الأكريلاميد”، وهو مركب كيميائي سام ليس له رائحة ويذوب في الماء، بحسب في تقرير لمجلة “فوربس” الأميركية.

وتتحول المادة في جسم الإنسان إلى مركب يسمى “غليسيداميد” يضر بالمادة الوراثية في جسم الإنسان، وفقا لمعهد السرطان القومي الأميركي، وتوجد المادة أيضا في أطعمة أخرى مثل البطاطس المقلية وخبز التوست.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية القهوة الوطنية الأميركية وليام ميرراي في بيان ردا على الحكم: “لقد ثبت مرارا أن للقهوة فوائد صحية”.