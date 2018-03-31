الحريري: أتعهد بأن تكون كوتا للمرأة في الحكومة المقبلة

قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنّ “المرأة ليست نصف المجتمع بل هي التي تبني المجتمع كله وأتعهد بأن تكون هناك كوتا للمرأة في الحكومة المقبلة وفي المجلس النيابي اللاحق”.

وأضاف خلال لقاء حواري مع حشد نسائي أنّه “مع تولي المرأة أرفع المراكز في السلطة ومع المداورة في كل الوزارات بين مختلف المكونات السياسية وحتى السيادية منها”.

على صعيد آخر، لفت الحريري إلى أنّ “الحكومة تعمل بجهد لترسيخ الاستقرار وسترون قريبا أن عددا من الدول الخليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان ما سيساهم في تعزيز السياحة”.





وأكّد أنّ “على القوى السياسية رفع يدها عن كل فاسد لأن تغطيتهم جريمة كبرى بحق البلد”.