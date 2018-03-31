صدم طفلاً وامرأة.. فتلقّى مفاجأة صادمة!

بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة صدم أم وطفلها بسيارته وفراره من مكان الحادث، اكتشف رجل صيني أنّ ضحايا الحادث هما زوجته وطفله.

وكان زهانغ فر من مكان الحادث تاركاً المرأة والطفل يواجهان الموت، من دون أن يدري أنهما زوجته وطفله. ولا عجب في أنّ الرّجل انفجر بالبكاء لدى اكتشافه أنّ من صدمهما كانا زوجته وطفله.

وقال شهود عيان إنّهم استدعوا فرق الإسعاف بعد إصابة الطفل والمرأة في الحادث الذي وقع في إقليم شاندونغ الصيني في العاشرة والنصف مساء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاة الطفل بعد وقت قصير، بينما ظلت الأم في وحدة العناية المركزة لعدة ساعات قبل أن تفارق الحياة.

وألقت الشرطة القبض على زهانغ في وقت لاحق من ليلة الحادث، حيث اعترف بأنه صدم امرأة وطفلها أثناء عودته للمنزل مساء، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.