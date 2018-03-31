بالصور .. أسماء الأسد تزور دير مار بولس

31 مارس, 2018 - 4:35 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
بالصور .. أسماء الأسد تزور دير مار بولس

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور للسيدة أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد في منطقة الطبالة بـ دمشق

وقالت صفحة الرئاسة السورية أن هذه الزيارة  لــ دير مار بولس للروم الكاثوليك بمناسبة عيد الفصح الغربي

حيث التقت السيدة أسماء الأسد الأطفال الأيتام والمسنين الذين يحتضنهم، بوجود المشرفين وعدد من الراهبات..

 

بمناسبة #عيد_الفصح الغربي.. السيدة #أسماء_الأسد تزور دير مار بولس للروم الكاثوليك في منطقة الطبالة بـ #دمشق، وتلتقي…

Publiée par ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية‎ sur samedi 31 mars 2018

31 مارس, 2018

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