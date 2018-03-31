توقيف مروجي مخدرات في الحازمية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن الساعة ٢٣.٠٠ من تاريخ 30/03/2018 وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي تؤازرها قوة من قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أربعة أشخاص في محلة الحازمية بجرم ترويج مخدرات، وهم كل من:

– ج. ج. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

-ح. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

– ج. م. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)

– ت. ك. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)

وبتفتيش السيارة التي كانوا على متنها عثر بداخلها على ٣٤٠٠ غ. من مادة حشيشة الكيف، ومسدس حربي.