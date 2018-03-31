رعد: نتائج الجنوب معروفة

رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “من ينتخب في هذه الدورة على أساس قانون يعتمد النسبية، إنما ينتخب على أساس الخيارات التي يريدها وليس الأشخاص”.

ودعا خلال لقاء سياسي في بلدة الكفور الجنوبية إلى “انتخاب الخيار الذي ينسجم مع قناعتنا”، وقال: “ينبغي أن نبذل ما في وسعنا من أجل الإقبال على التصويت بكثافة، لأن التراخي سيسهم في إتاحة فرص النجاح للوائح الأخرى على حساب اللائحة التي نتبنى خيارها او تحمل خيارنا”.

وختم: “خيار أهل الجنوب واضح ومحدد ولا نقاش فيه، لذلك هناك ترقب لنتائج الإنتخابات في كل المناطق، أما في الجنوب فالنتائج معروفة مسبقا، ونسأل الله أن تأتي هذه النتائج كما يتوقع أهلنا وكما نتوقع نحن وهذا ليس بأمر بعيد على الإطلاق”.