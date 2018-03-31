نادر وعملاق .. القمر الأزرق هذه الليلة

تعود ظاهرة “القمر الأزرق” العملاق لتطل على الأرض من جديد، ليلة السبت 31 آذار، في آخر ظهور له حتى عام 2020، بحسب موقع Space.com الإلكتروني.

وتأتي تسمية “القمر الأزرق” من التعبير الاصطلاحي باللغة الإنكليزية “blue moon” ما يعني ندرته.

ويظهر القمر الكامل (البدر) عادة كل 30 يوما، ولكن، مرة في كل ثلاث سنوات، يظهر القمر الكامل في السماء مرتين في شهر تقويمي واحد، لأنه يكمل دورة كاملة حول الأرض بزمن أقل 29.5 يوم.

كما من النادر جدا أن تحصل ظاهرة “القمر الأزرق” مرتين في العام نفسه، وحتى مع الظواهر القمرية الأخرى مثل ظاهرة “القمر العملاق” أو “القمر الدامي”.