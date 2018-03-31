قائد الجيش: التهديد الإرهابي العسكري إنتهى ولكن..

31 مارس, 2018 - 6:08 مساءً المصدر: وكالات
قائد الجيش: التهديد الإرهابي العسكري إنتهى ولكن..

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قيادة لواء المشاة الثاني في عرمان وقيادة فوج الحدود البرية الأول في شدرا، واطلع على أوضاعهما ومهماتهما ونشاطاتهما التدريبية المختلفة.

وشدّد عون أمام الضباط والعسكريين على “أهمية الانضباط والتدريب النوعي في رفع مستوى الوحدات القتالية”، مؤكداً “انّنا متمسكون بحق لبنان في أرضه ومياهه، ولن نسمح لأحد بالتعدي على سيادتنا”. ولفت إلى أنّ “التهديد الإرهابي العسكري قد انتهى، لكن التهديد الأمني لا يزال قائماً”، مشدّداً على “ضرورة العمل المستمر لدرء ذلك التهديد”.

كما أكد عون “أهمية الاستعداد التام لمواكبة الاستحقاق الانتخابي والحفاظ على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء”. وتطرق إلى آفة المخدرات وأثرها المدمر، وضرورة الوعي لمخاطرها وأضرارها.

31 مارس, 2018

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