الراعي يلتقي جعجع في بكركي

زار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، عصر اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي.

ودام اللقاء قرابة الساعة، خرج بعدها جعجع ليضع “الزيارة في إطار معايدة البطريرك بحلول عيد الفصح المجيد”، متمنيا في هذا العيد “القيامة للبنان واللبنانيين، باعتبار أن الوضع الذي نعيشه هو قريب بعض الشيء إلى مثوى الأموات، إلا أن الإيجابي في المسألة، هو أننا نحن من نقرر قيامتنا بأيدينا، إذ لدينا فرصة في الانتخابات المقبلة، نستطيع من خلالها الخروج من الحال، التي نعيشها إلى وضع ثان أفضل بكثير”.

ولفت إلى أنه “تداول مع غبطة البطريرك مطولا، في الوضع الراهن، وتشاركا النظرة في مسار الأمور”، متمنيا على “اللبنانيين جميعا أخذ مصيرهم بأيديهم في الاستحقاق المقبل، من خلال التصويت بالاتجاه الصحيح. فهم يرون بأم العين من قام بأداء واجباته في مجلس النواب والحكومة، ومن لم يقم بذلك، وليقترعوا لصالح من أدى واجباته على أكمل وجه، باعتبار أن هذه هي الطريقة المثلى للوصول إلى تغيير نوعي. وكلنا أمل أن اللبنانيين سيصوتون بالشكل المناسب”.

وختم بتوجيه المعايدة “للبنانيين عموما والمسيحيين، خصوصا بحلول عيد الفصح المجيد”.