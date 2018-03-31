تويني: مجازر الصهاينة في فلسطين هي جرائم ضد الانسانية

31 مارس, 2018 - 8:46 مساءً المصدر: وكالات
تويني: مجازر الصهاينة في فلسطين هي جرائم ضد الانسانية

اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في تصريح، أن “المجازر التي ترتكب على يد الصهاينة في فلسطين هي جرائم ضد الانسانية ترتكب في ظل صمت ولامبالاة دوليين، وكذلك صمت الحكومات العربية”.

وسأل: “أين جماهير عبد الناصر وأحمد بن بلا وياسر عرفات وجورج حبش، وأين شعب جيش الإنقاذ؟، ماذا جرى ولم هبطنا إلى هذا الحد المهين من القتل والدمار الذي يعم بلاد العرب ولا من مساعد لشعبنا الفلسطيني السخي بدمائه؟. حصيلة اليوم في فلسطين 14 شهيدا و450 جريحا! أين الضمير العالمي والعربي هل هو مفقود؟. فمن واجبنا الوقوف والتصدي لأن الصمت هو الخنوع أمام الجريمة والظلم والطغيان. استفيقوا قبل أن يجهزوا ويقووا علينا”.

وختم: “ان ما يجري في سوريا والعراق ومصر وليبيا وفلسطين هو عدوان مصدره واحد، بينما شعب لبنان وقيادته تمكنوا من دحضه. فحافظنا على وحدتنا وأرضنا. لذا علينا أن نتوحد ونتصدى لكل عدوان”.

31 مارس, 2018

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