زاخاروفا: الغوطة الشرقية ستعود على خطى حلب للحياة الطبيعية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، ستبدأ قريبا بالعودة إلى الحياة الطبيعية كما يحدث الآن في حلب.

وجاء تصريح زاخاروفا في مقابلة مع القناة الخامسة الروسية، نشرت مقتطفات منها السبت وقالت: “توجد أماكن طهرت من المسلحين.. واحدة من آخر معاقل الإرهابيين.. هناك تطورات واضحة تسجلها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على حد سواء، وهناك (تطورات) خروج المواطنين، وتقدم في تحرير المدينة.. وبقي القليل القليل، لتسير غوطة الشرقية على طريق حلب، فقد عاد مابين 100 إلى 200 ألف شخص (إلى الغوطة).. هذا العدد أقل من عدد السكان الذين عاشوا هناك في السابق، لكن هذا (يعتبر) مؤشرا، على أن الحياة في الواقع، تعودي إلى طبيعتها”.

جدير بالذكر، أن رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، قال أمس الجمعة، للصحفيين إن حوالي 40 ألف مدني من سكان الغوطة الشرقية، عادوا إلى منازلهم في المناطق المحررة من الجماعات المسلحة.