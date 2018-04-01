الراعي: نشكر الله على عودة المؤسسات الدستورية

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا “نتطلع إلى تحقيق اللامكزية الادارية الموسعة ومحاربة الفساد وضبط مال الدولة والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الانماء الشامل”.

ولفت، في قداس عيد الفصح في بكركي، إلى اننا “نشكر الله على عودة المؤسسات الدستورية والإدارات العامة إلى عملها”.

وقال الراعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شارك في القداس: “نصلي لتقودوا لبنان الى بر الأمان السياسي والأمني”.

وأوضح انه “من حق كل دولة ان تنعم بالسلام والاستقرار، ومن حق كل شعب ان يعيش في وطنه ويحقق ذاته فيه وهذه كلها من مظاهر السلام”.

وتابع الراعي: “الثروة التربوية مهددة بالسقوط اذا لم تحافظ الدولة على دور المدرسة الخاصة، ولا تستطيع المدارس الخاصة تحمل السلسلة والدرجات الست دون زيادة الاقساط المدرسية”.