أطفال “عفرين” يجبرون على تحية “أردوغان” وشكره لاحتلال مدينتهم

في أحدث الإنتهاكات التي تصيب “أطفال عفرين” بعد احتلال المدينة من قبل القوات التركية، و”قوات درع الفرات”، نشر موقع “دوغروسي” المتخصص في الشأن التركي لقطات من داخل إحدى المدارس يظهر فيها أحد عناصر “قوات درع الفرات” وهو يعلم الأطفال عبارات الشكر والتبجيل للرئيس التركي “أردوغان”.

وعلى ما يبدو فإن استراحة الجنود قبل البدء بالمراحل القادمة التي يطمح إليها “أردوغان” في غزو واحتلال الشمال السوري هي في كيفية تقديم فروض الطاعة والولاء لتركيا على حساب هؤلاء الصغار الذين انقطعوا عن الدراسة، وظلوا في “عفرين”، ولم يغادروها كما غادرها ما يزيد عن 200 ألف نازح، فروا من الموت باتجاه مدينة “حلب”.

وأثناء احتلال منطقة “عفرين” التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي من قبل “الجيش التركي” لم تسلم المدارس من القصف كما باقي المنشآت العامة، وتوقفت كل الأنشطة الدراسية، وتعرض غالبية الأطفال لخطر الموت بحجة “الإرهاب” ومكافحته من قبل نظام “أردوغان” الذي انتشرت صوره في أيدي الأطفال الذين أجبروا على تقديم الشكر له ولقواته، بينما كان العلم التركي يرفرف فوق مباني المدارس التي لم تهدم. مع عبارة مكتوبة على الجدران تلخص حالة الغازي الذي يظن نفسه فاتحاً: «لم نترك أبداً أي مظلوم في مخالب ظالم».

من ناحية أخرى ذكر مكتب “الأمم المتحدة” للشؤون الإنسانية في تقريره بشأن أعداد سكان المدينة والمهاجرين: «أنه تم استهداف المدارس خلال العملية العسكرية، وتوقف التعليم، وتم استهداف 48 مدرسة، وتعرض أغلبها لأضرار جزئية خلال العملية العسكرية».