كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع ارتفاع درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض بالحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 26 درجة. فوق الجبال من 9 الى 19 درجة. في الارز من 2 الى 15 درجة. في الداخل من 8 الى 25 درجة.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23°م.

الضغط الجوي: 1015 HPA، أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59.