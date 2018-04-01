كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:
الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع ارتفاع درجات الحرارة.
الإثنين: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض بالحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات صباحا.
درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 26 درجة. فوق الجبال من 9 الى 19 درجة. في الارز من 2 الى 15 درجة. في الداخل من 8 الى 25 درجة.
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
الانقشاع: جيد.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.
حال البحر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23°م.
الضغط الجوي: 1015 HPA، أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59.