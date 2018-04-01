الحريري: هناك استهداف للبنان

لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في تصريح بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ السابق ​تمام سلام​ في ​المصيطبة​، الى أن “مواصفات هذا المنزل هي الصدق والوفاء والاخلاص. هذا البيت ضحى كثيرا من اجل ​لبنان​، ونحن وسلام مستمرون معا”، مشيرا الى أتن “رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، علمنا الصدق والوفاء في وقت كان هناك الكثير من الكذب وقلة الوفاء. لكنا نحن وبيت سلام مستمرون بمسيرة القيام بالبلد وبوصية الحريري و​صائب سلام​، لأنهم يريدو مصلحة لبنان و​بيروت​”.

ورأى الحريري”أن هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها، ففي الانتخابات السابقة، اللائحة كانت تفوز بسبب الصوت الاكثري، لكن الان لا يمكن أن نبقى في البيوت، كلما ارتفع الحاصل الانتخابي لما فاز أحد منهم، نريد أن تصل نسبة التصويت الى 75 في المئة، على البيارتة أن يفهموا الناس أن هناك ثمن يجب أن يدفع لمن يريد أن يقترب على بيروت”، متوجها الى الناس قائلا: “انتم الماكينة الانتخايبة وانتم الوفاء”.

واعتبر أن “هناك استهداف للبنان وللطائفة السنية، ولكن نحن بطريقة تصرفنا نحافظ على الطائفة او نفرط فيها، الحفاظ على الطائفة هي بطريقة صائب ورفيق. كانا يضحيان بأنفسهما من اجل مصلحة البلد والطائفة وهذا ما ميز الحريري، الذي قدم دمه لانه يخاف على بيروت ولبنان، وكان مهددا ويعرف لكنه اختار ان يحمل على اكتافه وهذه هي الطريقة الوحيدة”، مشددا على أن “الحكمة والحوار من اجل الوصول الى ما نريده، ما يحصل في البلد غير طبيعي، من الطبيعي أن يكون هناك دولة قوية ومؤسسات ونحن حصلنا على الاستقرار والامن خلال سنة ونصف والان نريد أن ندعم ​الاقتصاد​”.

وأكد الحريري أن “مؤتمر باريس هو فقط لفرص العمل وسيكون هناك 900 ألف فرصة، هذا الامر الذي نريده، الدين لن يزيد بل سنستثمر بمشاريع لها نتائج ايجابية، وسنخلق فرص عمل للشباب. هذا مشروعنا، وغيرنا مشروعه الكذب وتقديم الوعود ووضع العصي بالدواليب”، مذكرا “أننا نجحنا بأن نتواصل مع الجميع”، متسائلا: “اذا لم نفتح حوا مع “​حزب الله​” مع من نتحاور؟ مع جعجع الذي نتفق معه؟ الحوار يكون مع من نختلف معهم”.

من جهته توجه سلام الى اهالي بيروت بالقول:”لا تدعوهم يشغلوكم بالصوت التفضيلي فصوتنا التفضيلي الوحيد هو للائحة المستقبل لبيروت ونحن مع رئيس الحكومة سعد الحريري على العهد لنرى هويتنا ونمنع ايا كان ان يمد يده على بيروت”.