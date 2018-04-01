أول أبريل.. ولادة أول حكومة إلهية

بمناسبة يوم “الجمهورية الاسلامية” الموافق الأول من أبريل، هنأ الجيش الإيراني شعب بلاده بما وصفه بـ”أكبر الأعياد الوطنية والمذهبية”، الذي يرمز لـ”ولادة أول حكومة إلهية”.

وقال الجيش في بيان: “نستذكر في هذا اليوم مناسبة ولادة أول حكومة إلهية ونعتبر هذا اليوم من أكبر الأعياد الوطنية والمذهبية؛ بما يستدعي من شعبنا أن يحتفل بهذا اليوم وأن يُحافظ عليه. ففي هذا اليوم تداعت قصور الحكومات الطاغوتية التي امتدت على أكثر من 2500 عام وحلت محلّها حكومة المستضعفين”.

وذكّر البيان أن “في هذا اليوم وافق أكثر من 98.2 بالمئة من الشعب الإيراني على تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام الجمهورية إسلامية، مستلهما من تعاليم الإسلام، وأعد لنفسه نموذجا جديدا من الحياة في المجال الاجتماعي تتواءم فيه “الإسلامية” مع “الجمهورية” ساعيا بذلك وراء استقلال البلاد وحريتها”.

وفي 1 أبريل عام 1979 تم إعلان إيران “جمهورية إسلامية”، بعد أن أيّد نحو 99% من مواطنيها هذه الفكرة عبر استفتاء عام أجري في مارس من نفس العام.