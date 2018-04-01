هل اعترفت أصالة بتعاطي المخدرات؟

اعترفت النجمة أصالة بتعاطي المخدرات بحسب موقع مجلة “الجرس” حيث أخبرت النجمة أنغام أنها أقلعت عن التعاطي وأنها نادمة لأنها لم تعترف للرأي العام حين أُلقي القبض عليها في مطار بيروت الدولي.

كما وقالت لجهة أمنية في بيروت عبر الهاتف: “أنا أعتذر من القوى الأمنية في بيروت والذين اتهمتهم زوراً وكان من المفترض أن أستخدم شجاعتي، وأعترف بأني ضعفت، وبأني أخطأت، وكان عليّ بدل اتهام القوى الأمنية أن أوظف هذه الحادثة لصالح توعية الشباب المدمن، كما يحصل مع كبار النجوم في دول العالم المتقدم حيث لا تخجل النجمات من دخول المصحات للعلاج من الإدمان”.

وبحسب “الجرس” كانت اصالة قد بدأت التعاطي منذ فترة قصيرة وأنها نسيت العلبة في حقيبة يدها.