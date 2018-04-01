الصراف يجول في عكار لمناسبة الفصح

جال وزير الدفاع يعقوب الصراف في عكار، لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، فزار مرشح “التيار الوطني الحر” عن المقعد الماروني في عكار جيمي جبور في بلدة القبيات ورئيس بلدية عندقت عمر مسعود في بلدة عندقت، وكان تركيز على معاني الفصح والانتخابات النيابية ووضع المواطن العكاري وهمومه وحاجاته.

وزار عائلة الشهيد الملازم أول جورج فهد في القبيات، مشددا على “مقدار التضحيات التي قدمتها منطقة عكار للوطن، ولا يمكن أن ننسى شهداءنا الأبطال الذين حاربوا الارهاب بأجسادهم وأرواحهم”. واعتبر أن “للأم والأهل دورا مهما في زرع حب الوطن والجيش في قلوب أولادهم وعقولهم”.