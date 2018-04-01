الاحتفال بالشعانين في ضهور الشوير

1 أبريل, 2018 - 6:59 مساءً المصدر: وكالات
الاحتفال بالشعانين في ضهور الشوير

نظمت لجنة توحيد عيد الفصح المجيد في ضهور الشوير بالتعاون مع بلدية الشوير – عين السنديانة، احتفالات عيد الشعانين، في حضور مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب، ممثلي الأحزاب، رئيس بلدية الشوير وعين السنديانة حبيب مجاعص واعضاء المجلس البلدي والمخاتير، فاعليات البلدة والأهالي.

بدأت القداديس في كنائس المخلص للروم الارثوذكس، المخلص للروم الكاثوليك والسيدة للموارنة، بعدها انطلقت ثلاث مسيرات للمؤمنين التقت بمسيرة كنسية موحدة في الساحة العامة بمشاركة كشاف التربية الوطنية – فوج الشوير الأول وذلك على وقع النشيد الشعبي “وحدنا العيد” تأليف وتلحين فريد وماهر الصباغ، تلاه قراءة نص إنجيل العيد من قبل الكهنة مجتمعين وبمشاركة الكنيسة الإنجيلية.

وتجدر الاشارة الى انها السنة العاشرة التي تحتفل فيها ضهور الشوير بالعيد موحدا.

1 أبريل, 2018

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