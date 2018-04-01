تعذيب حصان في طرابلس !!

1 أبريل, 2018 - 7:11 مساءً المصدر: وكالات
تعذيب حصان في طرابلس !!

وأكّد حساب قوى الأمن الداخلي اللبناني على تويتر أنّه “تم انقاذ الحصان وتسليمه لإحدى الجمعيات المختصة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتوقيف الفاعل.

وكانت جمعيات تحركت لتقديم شكوى ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً بعد تبيان وجود اكثر من شخص في الفيديو.

وكان أحد الأشخاص قام بتصوير لقطات قاسية لمروض ومدرب أحصنة في مدينة طرابلس، وهو يضرب الحصان بسيخ غليظ من الحديد على رجليه حتى سقط أرضاً، خائر القوى، ليتابع الرجل ضرب الحيوان الضغيف على بطنه ورجليه.

1 أبريل, 2018

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