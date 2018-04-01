تعذيب حصان في طرابلس !!

وأكّد حساب قوى الأمن الداخلي اللبناني على تويتر أنّه “تم انقاذ الحصان وتسليمه لإحدى الجمعيات المختصة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتوقيف الفاعل.
تم انقاذ الحصان وتسليمه الى احدى الجمعيات المختصة، والتحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص لتوقيف الفاعل.#قوى_الأمن@snackrami @eptihalmuhie @GhinaNahfawi @iAbdo @elizekaram @NadaElSabbagh13 @balloutao @totshka2016 @rami_313_ @waelhnehme pic.twitter.com/DkdRxsjelB
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 31, 2018
وكانت جمعيات تحركت لتقديم شكوى ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً بعد تبيان وجود اكثر من شخص في الفيديو.
وكان أحد الأشخاص قام بتصوير لقطات قاسية لمروض ومدرب أحصنة في مدينة طرابلس، وهو يضرب الحصان بسيخ غليظ من الحديد على رجليه حتى سقط أرضاً، خائر القوى، ليتابع الرجل ضرب الحيوان الضغيف على بطنه ورجليه.