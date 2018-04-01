مصر.. لا طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، انتهاء الفترة المحددة للفصل في الطعون الانتخابية، دون طعون على نتائج اللجان العامة، والتي نشرتها الخميس الماضي.

وستقوم الهيئة بإخطار الفائز بالنتيجة، عقب إعلانها، وفقا لنص المادة (40) من قانون الانتخابات الرئاسية، كما أنه من المقرر تنصيب الرئيس الجديد، وأداء اليمين، وفقا للدستور أمام مجلس النواب.

ونصت المادة 140 من الدستور، على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.

وجاء في النص أيضا: “تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال فترته رئاسية”.

وتنتهي فترة السيسي الرئاسية الحالية في 2 يونيو المقبل، أي أنه سيحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في التاريخ المذكور، وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه بعد إعلان النتيجة تعقد جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.