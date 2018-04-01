ستريدا جعجع: لائحتنا لم تشكّل بالصدفة

أعلنت لائحة نبض الجمهورية القوية في دائرة الشمال الثالثة والتي تضم ​القوات​ و​الكتائب​ واليسار الديمقراطي ومستقلين أسماء مرشحيها لخوض ​الإنتخابات النيابية​ وهم: ​فادي سعد​ وجورج منصور وألبر اندراوس وميشال دويهي وماريوس بعيني​ وقيصر معوض وجوزيف اسحاق وسامر سعادة​ وفادي عبدالله كرم و​ستريدا جعجع​.

وأشارت المرشحة عن المقعد الماروني في بشري النائب ستريدا جعجع الى اننا “نحن أبناء أرض مقدسة لم تعرف الانكسار أرض للحرية والكرامة والانسان, بشري والكورة والبترون وزغرتا لن تقبل بالمشاريع المشبوهة أو النفعية أو التابعة”.

وأضافت جعجع “منطقتنا لن تقبل الا أن تكون على قدر طموحات أبنائها، تشبه تاريخهم المشرق لتجمع القوات والكتائب واليسار والمستقلين”. وأشارت الى ان هذه اللائحة لم تتشكل بالصدفة، إنه مشروع “ثورة الأرز” بامتياز التي لن تخبو شعلتها”.





ولفتت الى ان بشري والكورة والبترون وزغرتا الزاوية نبض الجمهورية القوية, وانتخابات 6 أيار هي لقيام دولة توصلنا. انتخابات 6 أيار قرار لا رجوع عنه للحفاظ على هوية المنطقة التي تملك قرارها وتحتكر وحدها السلاح.