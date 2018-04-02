البحرين تهنئ سوريا بتحرير الغوطة!

هنأ حفيد حاكم البحرين “عبد الله بن محمد آل خليفة” سوريا وشعبها بعد السيطرة على الغوطة الشرقية وقال في تغريدة أثارت زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي:«مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش العربي السوري وعودة أراضيها في الغوطة الشرقية من رجس الإرهاب والمتآمرين».

وغرد ثانية:«لاتخافون على سوريا محد يقدر يحتلها أهم شي ينتهي الإرهاب، وقال إن ماحدث في سوريا هو مراهقة سياسية من قبل من أرادوا اسقاط الرئيس السوري، وقد كانت تكلفة هذه المراهقة باهظة».

التغريدة التي أثارت زوبعة على تويتر وطالتها انتقادات واسعة، دفعت الأمير البحريني للعودة والتغريد مجدداً رداً على منقديه بالقول:«نبارك لسوريا وأهلها النصر على الإرهاب الذي مدرج عالمياً يقولون تبارك لإيران طيب عفرين والجيش الحر تبع تركيا ليش الصمت والمباركة لهم!! شدخلنا في إيران أو تركيا نقول “سوريا العربية”»

ومن ثم ختم بالقول:«حسابات البعض تردح علينا، نفس العادة متعودين عليكم القافلة تسير ».

تغريدة الأمير الخليجي تأتي بالتوازي مع تصريحات ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” لمجلة التايمز والتي قال فيها إن الرئيس السوري باقٍ في السلطة.