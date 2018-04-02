ماذا عن قبر المجرم زهران علوش ؟

تتداول صفحات الفيسبوك، مصير قبر المجرم زهران علوش، الذي تسبب بمقتل آلاف الأبرياء من أبناء دمشق، والغوطة الشرقية، وخاصة بعد خروج مسلحي “ جيش الإسلام “ السعودي، المزمع خلال الأيام القادمة.

وطالب ناشطون من مسلحي “ جيش الإسلام “ السعودي ، بحمل القبر معهم، لأنه يدنس أرض الغوطة الدمشقية، وأن تراب دمشق أطهر من أن يحتوي جسد هذا المجرم الذي قضى سنيناً بقصف الأبرياء في دمشق.

وكان قتل زهران علوش، الإسلامي المتشدد، زعيم تنظيم “ جيش الإسلام “ السعودي، في غارة جوية بتاريخ ٢٥ كانون الأول ٢٠١٥ ، وتم تعيين أبو همام البويضاني .

وتزعم علوش تنظيم “ جيش الإسلام “ السعودي ، الذي أسسه بأموال سعودية ، وتبع مباشرة لأوامر السعودية، بشكل مباشر، وعلى العلن.

وظهر علوش أكثر من مرة في المملكة السعودية، التي عبرت عن دعمها للتنظيم الذي أسسه، عميلها، زهران علوش في الغوطة الشرقية، وشكل له فروع في أكثر من مكان خارج سيطرة الدولة.

وفرح السوريون بمقتل زهران علوش، أواخر شهر كانون الأول ، وشكلت ليلة رأس السنة “ ٢٠١٥-٢٠١٦ “ ليلة استثنائية، حيث احتفل فيها السوريون بمقتل المجرم الذي استهدف المدنيين على مدى سنوات.

يذكر أن “ جيش الإسلام “ السعودي ، وحلفاءه، هزموا على يد الجيش العربي السوري الذي بدأ بحملة عسكرية، لتحرير الغوطة، من سيطرة الإسلاميين المتشددين ، بتاريخ ١٨ شباط .