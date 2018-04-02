ابن سلمان: “الأسد أو نحرق البلد”!

شن الاعلامي السوري المعارض فيصل القاسم هجوما على ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بعد تصريحات الاخير التي قال فيها ان الرئيس الاسد باق في السلطة.

ويبدو ان انقلاب المواقف الدولية و العربية من سوريا و رئيسها قد أثارت جنون القاسم الذي كتب على الفيسبوك:

‏2015 الجبير: على الأسد أن يرحل عاجلاً وليس آجلاً

2016 الجبير: على الأسد أن يرحل إما بعملية سياسية أو عسكرية

2017 الجبير: على الأسد أن يرحل بداية العملية الانتقالية

2018 بن سلمان: الأسد باق في السلطة

2019 بن سلمان: الأسد أو نحرق البلد

“القاسم” الذي جن جنونه من تغير المواقف الدولية حول سوريا، لا يجرؤ على انتقاد أمير قطر الذي حاول التقرب من سوريا والرئيس الاسد بأكثر من مناسبة، إذ يبدو أن الحرية التي ينادي بها القاسم لا يملكها أصلاً.