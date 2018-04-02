بالفيديو: جنبلاط.. إلى الفضاء

نشر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على حسابه الخاص “تويتر”، فيديو “طريفاً” يظهر لحظة نزول رائد فضاء من مركبته على أحد الكواكب حيث يبدو وكأنّه على سطح القمر، ثمّ يُغلقُ باب المركبة فجأة بعد نزول رائد الفضاء منها، ويقوم بردّة فعل طريفة بعد إغلاق الباب.



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