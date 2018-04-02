فادي الهبر: هذا العهد “بتاع كلّو”

وصف عضو كتلة “الكتائب” النائب فادي الهبر، التيار الوطني الحرّ بأنه “حزب سلطة، وهدفه الإمساك بالسلطة بأي ثمن”.

ورأى، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن “شغف الوصول إلى السلطة والمال، حمل التيار على بناء تحالفات متنوعة ومتعددة ومتناقضة، وكل ذلك يدعم وجوده في رئاسة الجمهورية”، معتبراً أن “الانتخابات المقبلة تكرّس تقاسم السلطة، بحيث يعطى التيار الحرّ كتلة نيابية كبيرة لتكريس تمثيله المسيحي، ويبقى القرار السيادي بيد “حزب الله” ورئاسة الحكومة عند سعد الحريري، ورفع تمثيل حزب “القوات اللبنانية” بعدد إضافي من المقاعد النيابية”.

وبرأي النائب الكتائبي فادي الهبر، فإن التيار “يخوض مع حلفائه القدامى والجدد معركة السلطة، البعيدة عن معايير السيادة والوطنية ومحاربة الفساد”. وقال الهبر: “للأسف هذا عهد (بتاع كلّو)، شرّع من جديد الاستدانة وإنهاك الاقتصاد بديون داخلية من المصارف، وخارجية عبر مؤتمر (سيدر – 1)، ما يؤكد أنه العهد السلطوي بأي ثمن”.