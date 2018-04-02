قبيسي: طريق الربيع المشبوه لن يوصلكم الى مكان

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي خلال حفل تأبيني اقيم في حسينية بلدة الكفور، في حضور عضو قيادة الحركة في الجنوب محمد ترحيني، المسؤول التنظيمي في المنطقة الاولى حسن سلمان إلى أنه “علينا ان ننتبه جميعا بأننا في لبنان نتغنى بنصرنا وبشهدائنا وبمقاومتنا وبلحمتنا مع الجيش اللبناني وبصمودنا الا ان بعض الساسة في لبنان عليهم ان يتنبهوا الى ان طريق الربيع المشبوه لن يوصلهم الى مكان، فهي اداة لزرع الفتنة ونحن نؤمن بالعيش المشترك مع كل الطوائف في لبنان شرط ان لا نفقد البوصلة الاساسية التي هي سبب نصرنا وكرامتنا طريق المقاومة والتحرير”.

وقال: “هناك من يتغنى بسياسات مشبوهة ونحن امام استحقاق نيابي نسمع الاراء والشعارات والمواقف، هناك من يطلق شعارا لاجل نصر او ربح في الانتخابات لا ينسجم ابدا مع رسالة المقاومة وثقافتها، واخر يطلق شعارات طائفية مذهبية لا تنسجم مع الوحدة الوطنية ولا مع العيش المشترك، وهناك من يتحدث بلغة طائفية ومذهبية، هذه اللغة تزرع الشقاق والانقسام. هم يهينون الشعب اللبناني كي ينجحوا في الانتخابات. نحن في هذه الايام مدعوون للصمود والثبات على مواقفنا لانها ازعجت كثيرين. هناك من انهزم ويبحث عن الاستسلام، ومواقفكم وسياساتكم لا تعجبه، ويتآمرون على هذا الوطن بتدخلات وبزيارات مشبوهة لمناطقنا لزرع الفرقة والانقسام بين اهلنا لاجل الانتخابات والاستحواذ على القرار السياسي، وهذا ما لم ولن نقبله كما اسقطنا السابع عشر من ايار سنسقط هذا الواقع المهزوم المتخاذل الذي يسعى لصلح مع اسرائيل، نحن مسؤولون عن دماء شهدائنا والام جرحانا عن كل تضحية قدمتموها في الجنوب سنحافظ على خط الشهداء ونهجهم، فمهما كبرت مؤامراتهم وعناوينهم لن نرضى ان يتحول مسار لبنان السياسي عن ثوابته التي كرسها اتفاق الطائف والدستور اللبناني الا وهي تشريع المقاومة وسلاحها واعطاء الحق للشعب اللبناني بالدفاع ومقاومة اسرائيل اذا اعتدت علينا”.

وختم قبيسي: “على من يريد الربح في هذا الاستحقاق ان يتحدث بلغة هادئة تجمع وتوحد الكلمة ونحافظ على بلدنا من اي خطر او تهديد”.