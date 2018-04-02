بالفيديو: سوريون يهاجمون قاعدة أميركية في الرقة!

2 أبريل, 2018 - 11:17 صباحًا المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
بالفيديو: سوريون يهاجمون قاعدة أميركية في الرقة!

تناقل نشطاء سوريون فيديو قالوا إنه من استهداف المقاومة الشعبية في الرقة لأحد القواعد الاميركية في المدينة.

وأكد النشطاء أن افراد المقاومة الشعبية التي تشكلت في الرقة قبل حوالي الشهر استهدفوا بقذائف الهاون القاعدة الأميركية في بلدة عين عيسى.

وسبق أن أعلنت مجموعة في محافظة “الرقة” عن تشكيل ما أسموه “المقاومة الشعبية” ضد الاحتلال الأميركي في المنطقة الشرقية، وضد كل الخطط الرامية لتقسيم سوريا.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

أسودنا يستهدفون قاعدة العدو الأمريكي بمنطقة عين عيسى بقذائف الهاون زمجرررررر بغضب نحن أشبال الفرات …………………………………………………………………..أسود المقاومة الشعبية بالرقة المكتب الإعلامي عبدالقادر حسين العراقي✌🇸🇾

Publiée par ‎اسود المقاومة الشعبية بالرقة / مقاومة ضد الاحتلال 1‎ sur dimanche 1 avril 2018

2 أبريل, 2018

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